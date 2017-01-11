Parfüm getirecekler dikkat

Şampuan, parfüm, rujlar ile diş macunları, araba cilası başta olmak üzere kişisel bakım ve temizlik ürünlerinin ithalatına yüzde 17 ila 25 oranında ek vergi geldi.

AB, EFTA üyesi ülkeler ile İsrail, Mısır, Makedonya, Bosna-Hersek, Şili gibi ülkeler, Batı Şeria, Gazze hariç hükümet parfümler, deodarantlar, rujlar, gözBu sabah belli oldu: Permanın fiyatı artacak kalemleri, rimeller, farlar, şampuanlar, pudralar, saç spreyleri, perma malzemeleri, diş macunları, diş ipleri, otomobil cilası, mum gibi ürünlerin ithalatında yüzde 17 ila 25 oranında ek gümrük vergisi getirdi.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI

Hükümet, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer kararıyla ise bazı çelik tel ithalatından alınan ilave gümrük vergisini ‘sıfırladı’. Buna göre ‘üretim girdisi’ olarak bu telleri ithal eden sanayiciler, 6 bin tona kadar olan ithalatları için ilave gümrük vergisi ödemeyecekler.