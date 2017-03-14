Park Bahçeler’e hizmet binası yapımı için ihale

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü için hizmet binası yapılacak.

Yeşilova’da yaptırılacak binanın ihalesi 6 firmanın katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık maliyeti 680 bin lira olan ihaleye katılan Mehmet Celalettin Kaya 616 bin lira, Ercan İzzet Alırsatarbay 473 bin 900 lira, Endeksan Yapı 493 bin lira, Gersut İnşaat 889 bin lira, Nafia İnşaat 700 bin lira ve Özensoy firması da 478 bin lira teklif verdi. İhaleyi kazanan firmanın önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Belediye’nin Yeşilova Mahallesi’nde bulunan park bahçeler şantiyesinde zemin ve çatı katından oluşan idari binanın 180 gün içinde hizmete girmesi planlanıyor.