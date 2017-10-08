Park halindeki kamyona çarptı!

Körfez Tütünçiftlik Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana gelen kazada henüz ismi öğrenilemeyen şahsın kullandığı Metro Turizm'e ait 41 P 8264 plakalı servis minibüsü, cadde üzerinde arızalandığı için park halinde bulunan 34 JL 1863 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Aracın içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun süren çabasının ardından kurtarıldı. Olay yerine giden sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücünün 1 günlük yevmiyeli işçi olarak çalıştığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Binali ASLAN