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Park halindeki minibüsler yandı!

Park halindeki minibüsler yandı!

İzmit'te park halindeki iki minibüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Olay, İzmit Kuruçeşme Fatih Mahallesi Akdeniz Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Engin ve Erdal Doydum kardeşlere ait  park halinde duran 34 G 105, 54 BH 959 plakalı iki servis minibüsü belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ardından soğutma çalışması yaptı. Minibüsler kullanılamaz hale gelirken, yaşanan olayın ardından polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

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