Parklanma yasak olunca...

İzmit şehir merkezinde yapılan yeni trafik düzenlemesi, parklanma yasağı trafik akışını hızlandırdı.Ancak, özellikle Cumhuriyet Caddesi’nin çarşı bölgesinde araçların kısa süreli bile parklanma yapamaması, bu bölgedeki işyerlerinin iş kapasitesini azalttı

İzmit şehir merkezinde yapılan yeni trafik düzenlemesi, şimdilik rayına oturmuş gözüküyor. Okulların kapalı olduğu bir dönemde herkesin alışmaya çalıştığı yeni düzen, trafik akışını biraz hızlandırmış gözüküyor. Ancak, yapılan bu yeni düzenleme bir tarafa olumlu yansırken, bir başka kesimin sıkıntısı olabiliyor.

Cumhuriyet Caddesi’nin plastik dubalarda bölünmesi, iki şeritten trafiğin sürekli akması ve bu nedenle sağ şeritte parklanma yasağının getirilmesi, bölgedeki işyerlerini sıkıntıya soktu. Araç sürücüleri, kısa süreli bile duracak yer bulamadığı için bu bölgedeki işyerlerinden bir şey alacak fırsatı bulamıyor. Bu durum, özellikle Cumhuriyet Caddesi’nin 1.Geçit ile Fevziye Camii arasındaki bölümde gözleniyor. Araçların kısa süreli bire duramaması, bölgedeki işyerlerinin cirosunu, hareketliliğini azalttı. Aynı şekilde bu bölgede bulunan pek çok işyeri, mal indirmek, dükkanlarına ürün giriş ve çıkışını yapabilecek fırsatı bile bulmakta zorlanıyor.

Delta Fotoğraf, Yunus Market, Et Balık Kurumu gibi sürekli mal indirme bindirme yapan, özel günler için düğün, nişan fotoğrafları çektirmek isteyen müşterilerin araçları ile dükkân önlerinde duramamaları bu kurumları daha da olumsuz etkiledi.

İNCELEME YAPILDI ÇÖZÜM ARANIYOR

Sorunun çözümü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğüne sıkıntıları aktaran Cumhuriyet Caddesi esnafı, çözüm için destek istedi. Sıkıntının yaşandığı bölgeye gelen Trafik Şube Müdürü Mehmet Gölükçü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Ulaşım Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, burada inceleme yaptı. Esnafları dinleyen uzmanlar, bölgede görev yapan trafik polislerinin de görüşlerini aldı.

Yetkililer, sorunun çözümü için neler yapılabileceği üzerinde çalışmalar yapılacak. Trafik akışında sıkıntı yaşanmaması ve esnafın mağdur olmaması için cadde üzerinde yeni ilave cepler yapılması da planlanıyor. Konu ile ilgili olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerekli inceleme ve sahada çalışma yaptıktan sonra esnafa olumlu ya da olumsuz bir açıklamada bulunacak.

Şennur YILDIZ