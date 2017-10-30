Parmaklarını kesti, ameliyat için 3 bin lira istendiğini iddia etti

Sağlık güvencesi olmayan Tozan, bunun üzerine Devlet Hastanesi'ne giderken, tepkisini dile getirdi.

Kandıra'nın Karaağaç Köyü'nde oturan Soner Tozan ağaç kesme motoru ile odunları kestiği sırada sağ elinin serçe ve yüzük parmağının bir bölümünü kesti. Ağabeyi Sinan Tozan hemen kardeşini Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada, Soner Tozan'ın parmağındaki kesik nedeniyle plastik cerrahiye gösterilmesi gerektiği belirtildi. Soner Tozan bunan üzerine Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Soner Tozan'a müdahalede bulunulurken, iddiaya göre sağlık güvencesi olmayan Soner Tozan'dan ameliyat ücreti olarak 3 bin lira istendi. Soner Tozan para istenilmesi nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürülürken, tedavi altına alındı.

Soner Tozan para istenilmesine tepki göstererek, şöyle dedi:

"Ağaç kesme motoru ile iki parmağımı kestim, serçe parmağım kırıldı. Tıp fakültesi hastanesine geldim, ilgilenmediler, para istediler. Askerden yeni geldiğim için sigortam yok, acilden giriş yapmama rağmen benimle ilgilenmediler. Canım da çok yanıyordu, tedavi olmak için uğraşıyordum. Beni sedyeye yatırdılar. Ağabeyimden 3 bin lira para istemişler ve 'Bu parayı vermediğimiz sürece ameliyat edemeyiz' demişler. Ondan sonra ben orada bayıldım beni Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürmüşler. Nöbetçi doktor ilgilendi benimle, ameliyat olacağım."

Ağabey Sinan Tozan ise "Kardeşim parmağını kestikten sonra hemen kendisini Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırdım. 'Plastik cerrahiye gösterilmesi lazım, hasar var' dediler. Ben de aldım kardeşimi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdim. Girişi yapıldı, her şey normal ve olması gerektiği gibi devam ediyordu. Sonra ameliyat olması gerektiğini söylediler ve röntgen çekildi. Doktor hanım geldi biz hastanın yatışını yapacağız diyerek bunun için 3 bin veya mutlaka 2 bin lira para vermemiz gerektiğini söyledi. Orada anlaşmazlıklar oldu, Devlet Hastanesi'ne geldim. Devlet Hastanesi'ne giriş yaptık, orada ilgilendiler. Plastik cerrahiye yönlendirdiler, o doktor da kabul etti, ameliyatı yapacağını söyledi."

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yöneticileri, hastaya gerekli müdahalelerin yapıldığını, ancak sağlık güvencesinin olmaması nedeniyle yönetmelik gereği ameliyat için para istenildiğini belirtti.