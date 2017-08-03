“Partiyi kursunlar, kim bitmiş görelim”

MHP’de son günlerde başlayan kopuşlar, çeşitli spekülasyonlar partiyi hareketlendirdi.

MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, birkaç siyasi söz örneği verdi, “Kocaeli’de, Başiskele’de MHP bitti diyenler; tarlada, otel lobilerinde, kafelerde toplanacaklarına bir an önce siyasette olmak istiyorlarsa kursunlar partilerini, kimin bitiğini görelim” dedi.

Günaydın, açıklamasında şunları dile getirdi:

“47 yıllık partimizde lider, teşkilat, doktrin anlayışından uzaklaşmış herkes istifalarını versin. Beklemesin. Yok 410 üye istifa etmiş, nerde? Yüksek Seçim Kurulu orda, teşkilatlar açık, getirin bilelim. Bizler inananlarla devam ediyoruz” dedi. Günaydın, 15 Temmuz’un kendileri için önemli bir tarih olduğunu söyledi, ülke ve partinin oynanan oyunları gördüğünü aktardı. Günaydın, MHP bayrağının Başiskele’de en yükseklerde dalgalanacağını aktardı, herkesi samimi olmaya ve davaya sahip çıkmaya davet etti.

Durmuş: “Yeni partiyi kuracağız”