Paşa derbisi Bağdatspor’un: 0-3

Grubun en önemli maçlarından biri Paşa derbisinde Bağdatspor ile Başaranspor arasındaydı. Cephanelik Stadı’nda oynanan maçta Bağdatspor, rakibini 3-0 ile geçti, grupta liderliğe yükseldi. Haftaya ilk iki sırada giren Alikahyaspor ile Asarköyspor arasında oynanan maçta 1-1 sona erdi.

BAŞARANSPOR PENALTI KAÇIRDI

Başaranspor ile Bağdatspor arasında Cephanelik Stadı’nda oynanan maçın hemen başında Başaranspor penaltı kazandı. Ümit’in kullandığı penaltıyı genç kaleci Celalcan kurtardı. Rakibi karşısında çok daha etkili olan Bağdatspor, korner atışından bir diğer genç yıldızı Baki’nin kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti. Çok rahat bir maç çıkaran Bağdatspor, rakibi karşısında 3-0 galip geldi, averajla grupta liderlik koltuğuna oturdu. Grubun bir diğer iddialı takımı Çerkeşlispor da, Gebze’nin bir diğer temsilcisi Yavuz Selimspor’u 4-0 yendi.

ALİKAHYA İLE ASARKÖY BERABERE YAVUZSPOR’UN ZİRVENİN ORTAĞI

Geçen yıl süper Lig’den düşen iki takım Yavuzspor ile Alikahyaspor, eski güçlerinde olmasa bile 1.Küme’de zirve yarışı yapıyor. İlk iki maçından 4 puan toplayan Yavuzspor, önceki akşam ligin yeni takımı, aynı puanlı Damlarspor’u 2-1 yendi, zirveye ortak oldu. Grubun bir diğer 4 puanlı takımları Alikahyaspor ile Asarköyspor arasında oynanan maçta ise kazanan olmadı. 1-1 biten maçta iki takımda 2’şer puan kaybetti. Grubun iki puansız takımı Esenspor ile Ç.Plajyoluspor arasındaki maçta 1-1 sona erdi, iki takımda ilk puanlarını aldı.

Mert Güvenaltın