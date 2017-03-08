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Pasaj esnafı kahvaltıda buluştu

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Pasaj esnafı kahvaltıda buluştu
Öztalay Pasajı’nda hizmet veren kadın esnafların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği geleneksel kahvaltı programı bugün gerçekleşti.

Düzenlenen etkinliğe; Nazar Butik, Tardelli, Masal Bebe, Sevtap Giyim, Mehtap Hamile Giyim, Töle Giyim, Sobe  Bijuteri Tarik İç Giyim, Arzu Ceyiz, Gülay Ahsapçı, Terzi Melek, Görkem Giyim, İlaria Giyim, Y.K. Free, Neva Butik, Gökce Çeyiz, Titiz Çayevi, Doğalizm Ev Yemekleri, Hanzadem Butik, Meyil Bayan Terzisi sahipleri ve çalışanları katıldı.

DESTEK BEKLİYORUZ

Meyil Terzi sahibi Ayşe Tamyüksel yaptığı açıklamada, “30 yılı aşkın zamandır İzmit Fethiye Caddesi’nde hizmet veren Öztalay Pasajı ülkede yaşanan ekonomik sorunlara rağmen ayakta kalmaya çalışıyoruz. Aramızdaki birlik beraberliği diri tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bu tarz sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Pasajımızın daha çok göz önünde olması için destek bekliyoruz” dedi.

Ayşegül KALAYCI

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