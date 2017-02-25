Paşalı motorcu, şehitlerin anısına motosiklet dizayn etti

İzmit M.Alipaşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bulunan Özen Motosiklet adlı işyerinin sahibi 52 yaşındaki Ertan Sarı, satın aldığı motosikleti yeniden dizayn etti ve şehit asker ve polis fotoğrafları süslediği motosikletinin gelirini şehit ailelerine verilmek üzere satışa çıkardı.

Satın aldığı bir motosiklete vatan sevgisini yüklemeyi içinden geçirdiği sırada İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan patlama sonrası şehit olan trafik polisinin kızının konuşmasında etkilendiği belirten İzmitli motosiklet tamircisi Ertan Sarı, “Bu konuşmadan sonra şehitlere özel motosiklet dizayn etmeye karar verdim; polis ve asker sevgimi taçlandırmak için özel bir motosiklet dizayn ettim. Özel yapım motosiklete katkıları nedeniyle ustam Turgut Sezer (38), tasarımını yapan Cengiz Kara (42) ve koltuğunu yapan Cengiz Serdaroğlu (45)’na katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum.” dedi.

Özel olarak dizayn ettiği motosikletin belki de Türkiye’de ilk olduğunu aynısını bir daha yapmayacağını açıklayan ve satışında elde edilecek geliri şehit ailelerine vereceğini söyleyen motosiklet tamircisi Ertan Sarı, motosikleti sosyal medya üzerinden açık artırmayla satacağını belirtti. Kırmızı beyaz renkli ve Türk bayrakları ile süslenen, şehit asker ve polis fotoğraflarının yer aldığı özel motosikleti almak isteyenler 0.532.416 68 75 No’lu cep telefonundan veya sosyal medya üzerinden Ertan Sarı’ya ulaşabilirler.



