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Paşalılar, bu gecede buluştu

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Paşalılar, bu gecede buluştu
“Mehmet Ali Paşa kendi kitabını yazdı” adlı kitabın yazarı Müge Uçar, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kültür Merkezinde düzenlediği imza gecesiyle, bölge insanlarını bir araya getirdi.

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, Roman Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, İzmit Belediyesi Meclis üyesi Cemil Kanpara, CHP eski meclis üyesi Cengiz Çakar, Mehmet Ali Paşa Mahalle Muhtarı Yaşar Doğan ve davetliler, Müge Uçar’ın yanında oldu.

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Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Sanatın sporun bilimi kısaca bu şehre her türlü hizmet etmiş, bir eser ortaya çıktı. Bütün eski dostlarımı arkadaşlarımı gördüğüm için çok mutlu oldum. Sülalemin büyük kısmı burada. Bir ahde vefayı yerine getirdiği için Müge hanıma teşekkür ediyorum” dedi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, kitabın yazarı Müge Uçar’ın, çok kültürlülüğü ahde vefayı ortaya çıkardığını belirterek, ‘’Büyük bir cesaret. Bizim inancımıza göre kişi öldüğünde herşeyi terk eder.  Mehmet Ali Paşalı gençler bu kitabı okuyacaklar. Bu coğrafyanın insanını daha iyi tanıyacaklar” dedi.

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AHENKLİ MOTİF

‘Mehmet Ali Paşa kendi kitabını yazdı’ isimli kitabın yazarı Müge Uçar, eserin nasıl ortaya çıktığını anlattı, “Yaklaşık 2 yıl önce ilk uygulama olan bir kalem, bir sayfa ve bir çok kişinin içerisinde yer aldığı mahallenin anatomisini irdeleyen bir kitap. Bugün imza gecesi. Balkanlardan, Kafkaslardan Asya ve Anadolu’nun her yerinden gelenlerin oluşturduğu ahenkli bir motif. Her kültürün kendi mayasıyla pişen, içe kapanık, hem dünyaya açık ve atan sosyolojik açıdan incelenmesi gereken ilginç bir yaşam biçimi” dedi, katılımcılara teşekkür etti.

Kerim YAVUZ

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