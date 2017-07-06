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Patenciler, Körfez’in altını üstüne getirdi

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Patenciler, Körfez’in altını üstüne getirdi
Bu yıl 44.’sü düzenlenecek olan Kiraz Festivali, 7 Temmuz Cuma günü başlıyor. Davet ise farklı bir yolda yapıldı. 50’ye yakın patenci, Körfez’in dört bir yanını dolaştı, halkı davet etti.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 44.’sü düzenlenecek olan Altın Kiraz Festivali için hazırlıklar tamamlandı. 3 gün boyunca sürecek olan festival için 50’ye yakın patenci de Körfez’in dört bir yanını dolaşarak davette bulundu. Sıra dışı davet büyük hem şaşırttı hem de beğeni topladı. Hazırlıkların tamamlandığı festival için vatandaşlara da 2 ton kiraz dağıtılacağı açıklandı.

PROGRAM DOLU DOLU

Festivalin ilk günü, saat 19.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünden, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ne kadar yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak. Daha sonra ise Karadeniz müziğinin sevilen grubu İmera yine aynı yerde sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirecek. İkinci gün Mustafa Ceceli konseri, pazar günü ise Sevindikli Er Meydanı’nda yağlı güreş müsabakaları olacak.

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