Patlamış mısır sanılanın aksine faydalı mı?

Patlamış mısırı sağlıklı bir şekilde hazırlayarak gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz.

Peki nasıl sağlıklı oluyor

Bunca zamandır aman cips yemeyin, patlamış mısırdan uzak durun uyarıları çalındı hep kulağımıza. Hoş biz içgüdüsel olarak biliyormuşuz ki yemeye devam etmişiz o ayrı tabii.

Mısır genel anlamıyla aslında tam tahıl ve lif içerme açısından oldukça zengin bir besin.Biz de bütün diyetlerde, sağlıklı beslenme listelerinde en çok lif ve tahıl varlığı aradığımıza göre.

Sağlıklı patlamış mısır önerileri

Şöyle ki, patlamış mısır sağlıklı olabiliyor, ama koşulları sağladığınızda. Bir kere paket ürün olmaz, kesinlikle sizin mutfakta yapmanız gerekiyor. Deniz tuzu ile buharda patlattığınız mısırlar misler gibi ve sağlıklı oluyor.

Bu diyet yaklaşımlı olan öneri. Çünkü bu şekilde hazırlanan patlamış mısır sadece 30 kalori. Ama kalori hesabı tutmuyorsanız o zaman da az biraz tereyağ ile fırınlanmış patlamış mısır önerebiliriz. Tuz eklemek isterseniz de mutlaka deniz tuzu olmalı.