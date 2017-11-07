Pazar akşamı evlendi; pazartesi idmandaydı

Vinsan Tesisleri’nde yapılan çalışmaya bir gün önce düğün yapan Hamza Mutlu da katıldı. Tecrübeli futbolcunun düğünle ilgili yönetimden izin almadığı, balayını devre arasına ertelediği öğrenildi. Elaziz Belediyespor maçında sakatlanan ve devre arası oyundan çıkan Burak Süleyman antrenmanda yoktu. MR’ı çekilen yıldız futbolcunun durumu yarın belli olacak.

Murat Başak ise belinde hafif ağrıları olduğu ve tedbir amacıyla dinlendirilmek için antrenmanı yarıda bıraktı. Başak’ın hafta sonu oynanacak olan Cizrespor maçında forma giymemesini gerektirecek bir durumun olmadığı belirtildi. Çalışmada futbolcuların morallerinin yüksek olduğu gözlendi. Kalecilerin ayak tenisi oynadığı çalışmada diğer futbolcular önce düz koşu yaptı, ardından da üç gruba ayrılıp 5’e 2 oynadı. İdmanın son bölümünde Elaziz karşısında oynamayanlar ve az süre alanlar yarı sahada çift kale maç yapıldı. Son maçta fazla süre alanlar saha kenarında yenileme idmanı gerçekleştirdi.