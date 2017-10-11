Pazar günü ‘Sevgide Buluşalım’

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve belediye yöneticilerinin ev sahipliği yapacağı Sevgide Buluşalım etkinliğine Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan’ın da katılacağı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan ve Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz, bugün Antikkapı’da düzenledikleri basın toplantısında Sevgide Buluşalım etkinliği ile ilgili programı anlattılar. Basın toplantısında, Alevi Derneklerinin yöneticileri ile Balören, Mecidiye ve Bayraktar Köylerinin muhtarları da hazır bulundu.

CEM VAKFI VE DERNEKLER

Her yıl Cem Vakfı ve ilimizde bulunan ilgili dernekler ile ortaklaşa düzenledikleri etkinliğin amacının alevi kardeşler ile bağların birbirlerini anlama üzerine kurarak birlikteliği pekiştirmek olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşildal, “Alevi’si-Sünni’siyle adeta bir mermer blok gibi tek ve bütün olan milletimizin, birbirine olan gönül bağını bir kez daha bütün dünyaya duyuruyoruz. Muharrem ayı ve Muharremin 10’ncu günü olan Aşure Günü, İslam dünyası için dini, tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşır.” dedi.

Muharrem ayında yaşatılan aşure geleneğinin Alevi-Sünni bütün Müslümanların kardeşliğinin açık bir göstergesi olduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun öncülüğünde bu amaçla başlayan Sevgide Buluşalım etkinliklerinin gelenekselleştirilerek, kentimizin kültür ve inanç hayatına çok büyük değer kattığını söyleyen Yeşildal, şöyle konuştu: “Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammet’in torunu Hz.Hüseyin ve çoğu Ehl-i Beytten 70’den fazla insanın, politik ihtiraslar uğruna Kerbala’da şehit edilmesi, Hz.Peygamberi ve O’nun Ehl-i Beytini seven başta milletimiz olmak üzere bütün müminleri, o günden bugüne kadar derinden yaralamış, kalplerimizi incitmiştir. Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun Kerbela olayı, tüm Müslümanların akıllarından çıkmayacak bir iz, bir uyarıdır. Horasan’dan Anadolu’ya uzanan Alevi-Bektaşi geleneği ve kültürü bizim öz malımızdır. Müslüman Türk toplumunun çok önemli bir inanç sistemidir. Bugün Türk Halk Müziğinden folklorundan Alevi deyişlerini, semahını, türkülerimizi çıkartırsanız geriye bir kanadı kırık kuş gibi; uçamayan, sakat bir kültür kalır. O dilden dile dolanan, gönüllerimize nakış nakış işlenen kültürümüzden, çok önemli bir parçayı da yitirmiş oluruz. Alevi-Bektaşi kültürümüzü, bilmeyenlere tanıtıyoruz. Alevi’siyle, Sünni’siyle bir ve bütün olduğumuzu, dosta düşmana haykırıyoruz. Bizi bölmek, yurdumuzu yeniden işgal etmek isteyenlere karşı dur diyoruz.”

ATATÜRK SPOR SALONUNDA

Sevgide Bulaşalım etkinliği ile aradaki sevginin ve dostluğun pekiştiğini, gönül dünyasına hitap eden bu benzeri organizasyonların hedefine ulaştığını belirten Yeşildal, bu organizasyonun 12’ncisi değil, 50’ncisinde, 100’üncüsünde bu dostluğun ve kardeşliğin daha da pekişerek hayat bulmasını diledi.

15 Ekim Pazar günü Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda 13.00’te başlayacak Sevgide Buluşalım etkinliğinde Albayrak Kardeşlerin deyişi, Kur’an-ı Kerim okunması, Muharrem Cem-i ve dua yapılacak, aşure dağıtılacak.