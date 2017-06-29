Pazar tamam, sıra okulda

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yukarı Hereke Kalıcı Konutları’nda yapılan kapalı pazar alanını inceledi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yukarı Hereke 17 Ağustos Mahallesi’nde yapılan kapalı Pazar alanında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte yapılan çalışmayı inceleyen Başkan Baran, bölge için yapılacak bir yatırımı daha müjdeledi. Başkan Baran, “Mevcut kalıcı iş merkezini de kamulaştırarak okula dönüştürmek adına adım atacağız” ifadelerini kullandı.

KAPALI PAZAR PROJESİ

750 metrekare kapalı alanı olan pazarın bölge için önemli olduğuna değinen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Sadece pazar alanı olarak değil, çok amaçlı kullanılabilecek bir şekilde planladık. Proje, 17 Ağustos Mahallemize de büyük katkı sağlayacaktır. Mahallemizdeki gelişmeyi bu şekilde başlatmış oluyoruz. İlçemize ve 17 Ağustos Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

OKULA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Başkan Baran, kalıcı konutlar içerisindeki iş merkezinin de kamulaştırılacağını belirterek, “17 Ağustos Mahallesi, mükemmel bir manzara ve doğasıyla ilçemizin müstesna mahallelerinden biridir. Burada kalkınma hızını arttırıyoruz. Kalıcı iş merkezini kamulaştırılarak okula dönüştürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

