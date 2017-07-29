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Pazar yerinde yer kargaşasına son

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Pazar yerinde yer kargaşasına son
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler pazar yeri çizgi çalışması ile örnek bir uygulamaya imza attı.

Pazar alanlarında alıcı ve satıcının daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdüren Kartepe Zabıta Müdürlüğü ekipleri, üretici ve semt pazarlarının düzenini sağlamaya devam ediyor. Pazar yerlerinin denetimlerini de aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşların daha düzenli ve rahat bir şekilde alışveriş yapmaları için pazarlarda tezgah kurulan yerler için çizilen çizgileri Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki boya ekipleri baştan aşağı yeniliyor.

Pazarcı esnafının daha tertipli ve düzenli olarak kendi sınırlarında tezgah açmasını sağlayan çizgi çalışması ilçedeki semt pazarlarında uygulanmaya başladı. Yapılan çalışmalarla Pazar esnafının olası yer kargaşasının da önüne geçilmiş oldu. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, çizgi çalışması ile pazar alanlarında bulunan kurum ve iş yerlerine giriş çıkışlarda mağduriyet yaşanmasının önüne geçilmesine imkan sağladıkların ı kaydetti.

 

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