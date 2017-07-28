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Pazarcılar Odası’na Peugeot avantajları

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Pazarcılar Odası’na Peugeot avantajları
Peugeot markalı araçlarda şu sıralar önemli kampanyalar var.

Çok uygun fiyat ve kredi koşullarıyla satılan Peugeot’un farklı kesimlere tanıtımı için de değişik organizasyonlar düzenleniyor. Bugün, Peugeot’un yeni modelleri Pazarcılar Odası üyelerine tanıtıldı.  Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ile Haldızlar Peugeot Plaza’nın birlikte düzenlediği program bugün 10.00-18.00 saatleri arasında Perşembe Pazarı alanının kapalı bölümünde gerçekleşecek. Pazarılar Odası üyeleri, farklı modellerdeki Peugeot’ları yakından tanıyıp, özel satış koşulları konusunda bilgilendirildiler.

Peugeot Haldızlar ile Pazarcılar Odası üyelerine Ağustos ayının sonuna kadar Panelvan tipi ticari araçlarda yüzde 20’ye varan indirimli kampanya sağladı. Programa Peugeot Genel Müdürlük Filo Sorumlusu Alp Mutlu, Peugeot Haldızlar Satış Müdürü Berna Aksoy Aydın, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve üyeleri katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, ‘’ İnşallah herşey daha iyi olacak. Esnafa ilgi gösteriyorlar. Esnafa hoşgörülü olunması gerek. Peougeot Haldızlar yüzde 20’ye kadar kampanya ile araç veriyor. Teşekkür ediyoruz. Esnafımız bundan yararlansın’’ dedi.

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ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Peugeot Haldızlar satış destek ekibinden Murat Günaydın, "Pazarcılar Odası üyeleri ile Perşembe Pazarı alanında buluştuk. Pazarcılar Odası'na kayıtlı üyelere Ağustos ayının sonuna kadar yüzde 20’ye varan iskonto ile ticari araçlar satışı yapılmaktadır. Peugeot az yakan yakıt ekonomisi düşük parça ve servis maliyeti ile otomobil piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Pazarcılar Odası üyelerini kampanyadan yararlanmaya bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.

Kerim YAVUZ

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