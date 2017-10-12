Pazarcılar Odası’ndan İlhan Bayram’a teşekkür

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Perşembe Pazarı'nın kurulması için modern bir pazar alanı oluşturuyor. İzmit Doğu Kışla'nın karşısında bulunan 35 dönüm alanda kurulacak pazar alanı ile Perşembe günleri Milli İrade Meydanı'nda kurulan semt pazarı yeni ve modern pazar yerine taşınacak. Kocaeli Seyyar ve Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bastan, bu güzel hizmetin Kocaeli halkına ve pazar esnafına kazandırılacak olmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yeni Pazar alanının kendileri için daha kullanışlı ve her ihtiyaçlarını karşılayacağını ifade eden Kocaeli Seyyar ve Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, "Büyükşehir Belediyesi pazarcı esnafının her ihtiyacını düşünerek modern bir pazar alanını bizlere kazandıracak. Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bizlere verdiği bu hassasiyet için çok teşekkür ederiz" dedi.

Yaklaşık olarak 35 bin metrekare alan kurulacak olan pazar alanı 18 bin metre kapalı alana sahip olacağını hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, "Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızın dertlerine çare bulmak için hizmet ediyoruz. Bu doğrultuda pazar alanında kapalı mekân içerisinde 3 bin 400 metre uzunluğunda pazarcı tezgâhı için yer ayrılmasını planlanıyor. Bu alanın üstü pazarcı esnafının büyük araçlar için otopark olarak kullanılacak" diye konuştu.

35 bin metrekare alan üzerine yapılacak dev projenin 800 metrekaresinde idari bina, zabıta odası, lavabo, kafeterya, mescit, bebek emzirme odası ve seminer gibi hizmetlerde verilecek. Pazar alanı olarak kullanılacak kapalı alan, pazar açılan Perşembe günü dışındaki diğer günlerde otopark olarak kullanılacak. Ayrıca kapalı pazar alanının dışındaki açık alan, 255 araçlık açık otopark olarak da kullanılabilecek.