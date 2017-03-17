Pazarcılardan ‘Evet’ istediler

16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesi toplumun hemen her kesime ulaşmaya çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AKP İlçe Başkanı Ali Korkmaz, pazarcı esnafıyla SEKA Park Otel’de bir araya gelerek referandum için pazarcılardan “evet” istedi.

Kahvaltı ile başlayan toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AKP İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük, Türkiye Pazarcılar federasyonu Başkanı Ali Karaca ile pazarcı esnafı katıldı.

SERİM “ HİÇBİR SORUNUMUZ YOK”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, “Doğu Kışla projesi yapılıyor. Belediye Başkanlarımız diğer pazarlarımızda konusunda yardımcı olunuyor. Katılımızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu pazarcı esnafına öncelik yaptığı açıklamalarından Kocaeli’nde pazarcımızın her zaman yanındayız. Ancak kentin gelişimine göre bazı dönemlerde pazar yerlerinde değişiklik yapılabilir. Bu sizleri üzmesin, kırmasın eski yerlerinizden çok daha güzel ve modern pazar yerleri yapıyoruz Bu şehir bizim, siz mutlu olursanız gülerseniz biz de mutlu oluruz güleriz” diye konuştu.

Şennur YILDIZ