Pazarcının aracı çukura düşünce...

Olay, 7 Ekim Cumartesi günü Değirmendere’de yaşandı. Gölcük Belediyesi, Değirmendere’de Ahmet Akyüz ve Mithat Gürses Caddelerinde prestij cadde çalışması yapıyor. Cumartesi günü Değirmendere pazarının kurulduğu bu bölgede, çalışma sırasında üstün körü konulan bir rögar kapağı kırıldı. Çukura önce bir sokak köpeği düştü. Vatandaşlar bunu çıkarttı. Ama az sonra, Pazar için gelen bir minibüs çukura düştü. Minibüsü çukurdan çıkartmak da pazarcılara kaldı. Tabii araç zarar gördü.