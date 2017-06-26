Pazarlarda kapış kapış satılıyor! Alırken bir daha düşünün

Türkiye’de satışı olmayan ve orijinali 60 TL (17 dolar) olan Kylie Jenner rujlarının ‘çakma’ları internet ve tezgâhlarda 7 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Taklit ruj Avustralyalı bir kadının dudağında kimyasal yanık oluştururken uzmanlar içeriği belli olmayan ürünler konusunda uyarıyor

Dolgun dudaklar deyince artık akla ilk olarak ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian’ın en küçük kardeşi Kylie Jenner geliyor. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre geçen yıl 21 renkte ürettiği ve internet sitesi üzerinden satışa sunduğu ‘Kylie Lip Ki’ isimli rujlarla yeni bir trend başlatan Kylie Jenner’ın kendi ismini taşıyan makyaj ürünleri satış rekorları kırıyor.

Forbes’un en çok kazanan 100 ismi listesine sokmayı başaran ve ayrıca listedeki en genç kişi olmayı başaran Jenner, 41 milyon dolarla listenin 6. kişisi olmuştu. Jenner’ın cebine sadece likit rujlardan 13 milyon girmişti.

Kylie Jenner'ın çakma rujları tehlike saçıyor

‘STOKUMUZ KISITLIDIR’

Bu yıl haziran ayında da kozmetik atı- lımlarını devam ettiren Jenner, ablası Khloe ile birlikte hazırladığı iki yeni kozmetik setine ‘Kylie Cosmetics KoKo Kollection’ adını verdi. Allık ve kontür paleti içeren koleksiyonda 4 ayrı yeni renkte mat likit ruj bulunuyor. Bu serinin fiyatı ise 75 dolar, yaklaşık 265 TL.

Kylie’nin mat ve parlak likit rujlarının fiyatı ise 17 dolar, yani 60 TL. Kylie’nin kozmetik ürünleri Türkiye’deki makyaj bloger’ları ile genç kızların da yakın takibinde. Ancak bazı alışveriş siteleri Jenner ürünlerini orijinal fiyata yakın pazarlarken, bir kısım sanal alışveriş sitesinde ise oldukça ucuz fiyatlara satılması dikkat çekiyor. Öyle ki Kylie Jenner’ın 17 dolara satışa çıkardığı yeni likit rujların Türkiye’deki ünlü alışveriş sitelerinde 7 TL ve 14.90 TL olduğu görülüyor.



Ürünlerin orijinal olup olmadığı ise bilinmiyor. Makyaj bloger’larının sayfalarındaki takipçi yorumlarında ürünün sahtesini 6.50 TL’ye aldığını söyleyenler de var. Elip Topçu isimli bir Youtuber da ‘5 TL’ye Kylie ruju denedim’ adlı videosunda, ürünün Kylie Jenner ürünlerinin muadili olduğunu ve halk pazarından pazarcının ısrarı üzerine aldığını söylüyor.

Ürünü sürerken de kanser olmaktan korktuğunu belirtiyor. Bir başka Youtuber Esra Aydemir ise Kylie rujlarını Tahtakale’den 6 TL’ye aldığını ifade ediyor. Ünlü bir alışveriş sitesinde ise Kylie’nin ‘KoKo Kollection’ adlı yeni serisi iddiasıyla satılan ürünlerin ambalajının orijinalinden farklı olduğu görülüyor. Söz konusu sanal mağazanın ürünün altına düştüğü notta şu bilgi yer alıyor: “Çıkar çıkmaz tükenmiş ve tüm Amerika’da stok dışıdır. Bizim de stokumuz son derece kısıtlıdır.”

ÇAKMA RUJ DUDAĞINI YAKTI!

Geçen yıl Kylie Jenner’ın taklit rujunu kullanan Avustralyalı bir kadın dudağında kimyasal yanıklar oluştuğunu açıklamıştı. 28 yaşındaki Rosy Ferry ise bir internet sitesinden ucuza bulduğu Kylie farını kullanınca hayatı kâbusa döndü.



Ertesi gün gözlerini açamayan kızın göz kapakları birbirine yapıştı. Uzmanlar sahtekârların yöntemini, “Bazı firmalar orijinal ruju ‘Bu çakma galiba içinde ne var?’ diyerek analiz ettiriyor. Sonra da benzer kimyasallarla o ruju yapıyor” diye anlatıyor. Öte yandan sık sık güvensiz kozmetik ürünler, ilaçlar ve tıbbi cihazlar konusunda denetimler yapan Sağ- lık Bakanlığı, güvensiz ürünlerin listesini geçen mart ayında açıkladı. Buna göre denetlenen bin 198 kozmetik üründen 379’unun güvensiz, 606’sının ise ‘teknik düzenlemeye aykırı’ olduğu tespit edildi.



AYDA 200 BİN SATIŞ

Kylie Jenner’ın taklit ürünlerinin satışını yapan ‘La Fera’ adlı firmanın yetkilisi ürünü yetiştiremediklerini, ayda 200 bin adet sattıklarını söylüyor. Jenner’ın rujlarında kullandığı hammaddeyi kullandıklarını söyleyen firma yetkilisi bu maddeyi Avrupa’dan aldıklarını, ruj dolumlarının Türkiye’de yapıldığını söylüyor. Ürünün zincir marketlerde değil Japon pazarı denilen ucuzcu mağazalar ile pazarlarda ve internette satıldığını da ekliyor.

Kylie Jenner'ın çakma rujları tehlike saçıyor



KULLANICILAR NE DİYOR?

‘PAS TADI GİTMEDİ!’

“Bakırköy pazarında bulabilirsin 3.5 ve 5 TL’ye rahat alırsın her rengini. 1 milyoncuda imkânsız! 10 TL çok fazla pazarlarda var işte.”

Kylie Jenner'ın çakma rujları tehlike saçıyor

“Kadıköy’de Boğa’nın yakınında bir kozmetik dükkânından aldım, adını hatırlamıyorum. Kalıcılığı güzel, dudağı çok kurutuyor, yemek yiyince ortası tamamen çıkıyor, özellikle yağlı bir şeyler yediğinde...”

“Bu rujlar Kocaeli cuma pazarında var. 10 TL ve çok güzel renkleri var.”

“Ben de kullanıyorum bir tane rengini almıştım. Sürdüğüm an ağzımda pas tadı oluşuyor artık içine ne koydularsa!..”