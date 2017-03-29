Pazarlık yapıyormuş gibi yapmak

Demokrasinin en önemli kurumlarından biri de, işçilerin örgütü olan sendikalar ile işverenlerin tamamen bağımsız bir ortamda belli zamanlarda toplu pazarlık yapmalarıdır. Biz, bu toplu pazarlık işini de tam bir komediye çevirdik.

Yılbaşından beri, ilimizde belediyeler ile ilgili yeni dönem toplu sözleşme pazarlıkları yapılıyor. Derince Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile Büyükşehir’e bağlı İSU ve Belde A.Ş. şirketlerinin çalışanlarının mevcut toplu sözleşmelerinin süresi bitti.

Hepsinin sendikası Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş. Belediye personeli olan işçiler, işverenin talep ve baskısıyla Hizmet-İş’e üye olmuşlar. Hizmet-İş Sendikası, yüzde yüz AK Parti destekçisi. Zaten şube başkanı da 16 Nisan referandumunda “Evet” oyu vereceklerini açık açık belirtiyor.

Toplu sözleşme masasında işçiler adına Hizmet-İş Sendikası var. Karşı tarafta işveren sendikası Yerel Sen. Zaman zaman toplanıyorlar. Çay, kahve, kurabiye. Sözde pazarlık yapıyorlar. İşçiler de toplantıdan çıkacak sonucu bekliyorlar.

Derince Belediyesi’nde önce Başkan Bulut, “Geçen dönem çok fazla zam verildi. Bu defa sıfır zam” dedi. Sözde sendika sert tepki gösterdi. Uyuşmazlığa gidildi. Sıfır zamdan vazgeçildi, bu kez Derince Belediyesi, işveren sendikası üzerinden “Senelik izin hakkında indirime gidelim” teklifi getirdi. Uyuşmazlık zaptı tutuldu. Sendika, işçiler arasında grev oylaması yapacaktı. Oylama yapılsa, herkes biliyor ki, “Greve hayır” çıkacaktı.

Beklenen oldu. İşveren sendikası, yüzde 5+5 zam verdi. İzin konusunda geri adım atıldı. Sözleşme imzalanıyor.

Büyükşehir ile Belde A.Ş. ve İSU pazarlıklarında da aynı yapay görüntü var. Sözde anlaşamıyorlar havası yaratılıyor. Ama herkes biliyor ki, anlaşacaklar. Aradaki zaman kaybında, işçi kaybediyor. Bir an önce toplu sözleşme imzalansa, işçi fark hakkını alsa, yeni maaşlarını alsa rahat edecek.

Ama şekil yapacağız ya. Ben şunu istedim, ben şunu verdim diye oturup oturup kalkıyorlar. Ne grev olasılığı var. Ne işveren rest çekebilir, ne sendika rest çekebilir. Grev falan zaten hak getire. Açıkça bir tiyatro oynanıyor. Oynanan oyun da tam anlamıyla bir kara komedi. Yazık. Kendimizi kandırıyoruz.

Ne kadar güzel fotoğraf

16 Nisan’a çok az zaman kaldı. Ülke içinde gerilim sürekli artıyor. Bu arada yurt dışındaki temsilciliklerimizde oy kullanma işlemine başlandı.

Dün POSTA Gazetesi’nin 1’inci sayfasında “Önce Vatan” manşeti atılmıştı. Manşet habere ait bir de fotoğraf vardı. Haber, Almanya’nın Stuttgart kentinden. Türkler oy kullanmaya başlamışlar. Aynı sokakta CHP temsilciliği “HAYIR”, AK Parti temsilciliği “EVET” stantı açmış. Alman polisi, “Şimdi bunlar kavga eder, birbirine girer” diye önlem almış. Ama kavga falan yok. Tam tersine Stuttgart’taki gurbetçiler, HAYIR’cılar ile EVET’çiler birbirlerine çay-kahve ikram ediyor, sohbet ediyorlar. CHP temsilcisinin üzerinde “HAYIR” yazılı, AK Parti temsilcisinin üzerinde “EVET” yazılı tişört var. Yan yana gelip, fotoğraf çektiriyorlar. Gazetenin manşet haberinde de bu fotoğraf var.

Çok güzel bir tablo. Bizim buralarda hala EVET’çiler ile HAYIR’cılar yan yana gelemiyorlar. Yurt dışında Türkler arasında gerginlikler yaratıldı. Buna rağmen Avrupa’nın havası başka. Türkiye’de de öyle olmalıydı. Bu anayasa referandumu sürecini güle oynaya, bir demokrasi şöleni havasında geçirmeliydik. Ne yazık ki, siyasetin zirvesindekiler her gün ortamı biraz daha gerdiler. Toplum da gerildi. Hele şu 16 Nisan’a hayırlısıyla bir geçelim de, bakalım ülkemiz nerelere sürüklenecek hep birlikte görelim.

2019’dan sonra ilimizde “Halk Ekmek” fabrikası düşünelim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden çok daha büyük ölçekli belediyelerin de, çok daha küçük ölçekli belediyelerin de “Halk Ekmek” fabrikaları var. Kabul ediyorum, bugün ilimizde 300 gr. 1 TL’den satılan ekmek pahalı değil. Bizim ilimizdeki ekmek kaliteli. Ama bu ekmek konusunda en çok sıkıntı çeken, en çok kazık yiyen kentlerin başında da bizim kentimiz gelir.

Nedense, bizim şehrimizde Halk Ekmek Fabrikası kurmak hiç düşünülmüyor.

Dün bir ulusal gazetede okudum. Balıkesir Belediyesi, mükemmel bir ekmek fabrikası kurmuş. Hem ucuz, hem kaliteli, hem çok çeşitli ve sağlıklı ekmek üretiyormuş. Bakın, üç aylara girdik. Mübarek Ramazan’a yaklaşıyoruz. Kimbilir Ramazan Pidesi’ni kaç paraya yiyeceğiz. Kocaeli gibi bir kentte neden Büyükşehir’in Halk Ekmek fabrikası kurması hiç düşünülmüyor? Yıllar önce rahmetli İhsan Dede’nin valiliği döneminde İl Özel İdaresi’nin ekmek fabrikası kurması gündeme gelmiş, sonra vazgeçilmişti.

2019’daki yerel seçimlerin ardından artık ilimizde çok yüksek kapasiteli, çok kaliteli ve temiz ekmek üreten bir Halk Ekmek Fabrikası kurulmasını mutlaka bu kentin gündemine getirmeliyiz.

Gençleşen Milli Takımı izlemek çok keyifliydi

A Milli Futbol Takımı, geçen cuma günü Dünya Kupası eleme grubunda Finlandiya ile Antalya’da oynadı. Maçı 2-0 kazanıp, yeniden umutlandı. Önceki akşam da Eskişehir’de özel maçta Moldova ile karşılaştık. Rakip belki zayıftı. Ama Türk Milli Takımı da çok genç, çok farklı bir kadro ile sahaya çıktı.

Fatih Terim’in cesaretle gençleştirdiği takımın oyunundan büyük keyif aldım. Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder’in A Milli Takım forması ile ilk gollerini atması, Çağlar, Emre Çolak, Okay, Güray, Enes gibi gençlerin müthiş bir enerji ile oynaması çok keyifliydi.

Fatih Terim’in cesaret ve kararlılıkla bu gençleştirme operasyonunu sürdürmesi gerekiyor. Başlangıçta çok puan kaybetmemize rağmen, son iki maçtaki milli takım görüntüsü ile Dünya Kupası finalleri için bu gruptan çıkıp, Rusya’daki finallere gideceğimize olan inancım da arttı.

