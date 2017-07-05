Pazartesiyi iple çekiyoruz

Kocaelisporlular olarak sezon öncesinde en çok merak ettiğimiz konulardan biri hangi grupta olacağımız, yani rakiplerimizin kimler olacağı. Son on gündür basın olarak TFF sitesine kilitlendik, kura çekim tarihini öğrenmek için. Hiçbir bilgi paylaşılmadı. Sağda solda kuraların 4 Temmuz Salı(dün) çekileceğine dair paylaşımlar oldu. Eğer öyleyse birkaç gün önceden resmi siteden duyurulurdu bu bilgi ama göremedik. En son önceki gün bir dosttan yardım istedim, kaynaklarını kullanıp tarihi öğrensin diye. Sağ olsun dün sabah dönüş yaptı. İşe gelir gelmez de bu bilgiyi internet sitemizden duyurdum.

TÜRKİYE BİZDEN ÖĞRENDİ

Kocaelisporlular başta almak üzere 3.Lig’le ilgilenenler grupların 10 Temmuz Pazartesi günü çekileceğini ilk bu gazetenin internet sitesinden öğrendiler. Hatta Süper Lig ve 1.Lig’in fikstürün çekim tarihlerini de Türk basınında ilk kez biz yazdık. Türkiye haberi bizden öğrendi dersek abartmış olmayız. Bu vesileyle bu özel bilgiyi bana aktaran dosta teşekkür etmek isterim. Sağ olsun, var olsun. Ne zaman böyle özel bir bilgiye ulaşmak istesem, hazır gibi yetişiyor. İnsanın önemli kurumlarda böyle dostları olması ne güzel. Pek çok yayın organı, internet sitesi, haberi bizden alıp paylaştı. Güvenilir olmak böyle bir şey. Yoksa başka bir yayın organında gördüğüm bir bilgiyi doğru diye yayınlamak cesaret işi. Özgür Kocaeli olunca iş değişiyor. Ben hep söylerim Özgür Kocaeli, resmi gazetedir diye.

TFF’YE HAKSIZ İTHAMLAR

Neyse, Kocaelispor taraftarlarının buluşma adresi olan internet sitelerinde bazı paylaşımlar gördüm, şaşırdım. Biri diyor ki, “Bu TFF sürekli kura çekim tarihini neden değiştiriyor, neyin peşinde” diye. Başkası, işin içinde bir oyun olduğunu yazmış. İddialar, ithamlar. Ne alaka diye soruyorum ben de. TFF’den kuraların 4 Temmuz’da çekileceğine dair bir bilgi mi paylaşıldı da, böyle bir kanıya varıyor insanlar. Yok öyle şey. Şu ana kadar TFF resti sitesinde bu konuyla ilgili tek bir bilgi bile paylaşılmadı. Muhtemelen bir iki gün içinde bizim özel istihbaratla aldığımız tarihler ilan edilecektir. Gerçek böyleyken, yani ortada daha önceden bir tarih ilanı yokken, altında bir şey aramak, ithamlarda bulunmak hiç yakışmıyor. Bu kişiler dilerim en kısa zamanda paylaşımlarını silenler, özür dilerler.

HER GRUBA BİR KOCAELİ TAKIMI MI?

Evet, gruplar pazartesi belli olacak. Merak ve heyecanla o günü bekleyeceğiz. Geçen sezon zorlu bir gruba düşmüş olmamıza rağmen çok iyi iş çıkarmıştık. Bu sezon bakalım kısmetimize hangi takımlar düşecek. Tabi, çok merak edilen konu 3 Kocaeli takımının durumu. Acaba farklı gruplara mı verilecekler, yoksa üçünün veya ikisinin ayrı grupta olması söz konusu mu. Bildiğim kadarıyla takımlar bölgesel olarak ayrılıyor ama il bazında böyle bir durum var mı, emin değilim. Sadece elimdeki bir veriye dayanarak ikisi aynı, biri farklı grupta olabilir diyorum. Elimdeki veri, 2014-15 ve 2005-16 sezonlarındaki uygulama. Üç takımımız vardı ve iki sezonda da ikisi aynı, biri farklı gruptaydı. Aynı durum bu sezon da olabilir. Takımlarımıza sorsak, hepimiz ayrı grupta olalım der. Camiaların genel düşüncesi de sanıyorum odur.

EZELİ RAKİP TEKİRDAĞSPOR KALDI

Tabi başka bir merak konusu, ezeli rakibimiz olan takımlarla aynı gruba düşüp düşmeyeceğimiz. Geçen sezon Sakarya ve Kartal’ı istiyorduk, bu sezon böyle bir beklentimiz olamayacak. Sakarya çıktı, Kartal düştü. Bir tek Tekirdağspor kaldı. Son maçta ikili averajla ligde tutunmuşlardı. Bu sezon öncesinde ciddi sıkıntılar yaşadıkları haberlerini alıyoruz. Onlar muhtemelen bizi istemez, ama biz isteriz. BAL’dan 9 takım geldi. Kaçı bize düşecek bakalım. Arsin’e sıcak bakarım. 2.Lig’den düşünler içinde Kayseri Erciyes’i çok isteriz. Çok zor günler yaşıyorlar belki lige giremeyecekler, girseler bile bitirmeleri pek olası gözükmüyor. Öyle veya böyle birileri çıkacak. En hayırlısı neyse o olsun diyelim, pazartesiyi bekleyelim.

Bardakçı Ali’ye sordum, “Devam” dedi

Dün köşemde Ümit Metin Yıldız ile devam edilip edilmemesiyle ilgili, “Yanılan kim acaba ?” başlıklı yazımı, “Ne hikmetse 15 günde bir dakikaya bakanlar değil, 365 günün 300’ünde onunla beraber olan, her şeyini bilen Başkan yanılıyor” diye bitirmiştim. Yazımın altına Kocaelispor’u adım adım takip eden Barış Hoşbaşak kardeşim yorum yazmış. Demiş ki, “250 idmanı da, hocayı da soracaksan, Ali Ağabeye sorup öğreneceksin. Kimse onun kadar takip edemez, kendimi bile geçtim bu konuda”

Sevgili Barış haklıydı. Nedense benim aklıma gelmemişti. Hemen Ali Okumuş’u, namı diğer Bardakçı Ali’yi aradım. Ali Ağabey ki, Başkan gibi idman kaçırmışlığı yoktur, alt yapı maçlarını da takip eder. Ali Ağabeye, “Ne diyorsun, Ümit Hoca ile devam mı, tamam mı ?” diye sordum. Hiç düşünmeden, “Devam” dedi. Tek bir neden söyle dedim, “Son 10 yıl göreve gelen teknik adamlar içinde onun kadar alt yapı maçlarını izleyen, genç futbolcularla ilgili notlar alanını görmedim” yanıtı verdi.

Pek çok kişi, Yıldız’ın alt yapıya, genç futbolculara uzak olduğunu düşünür. Geçen sezon genç futbolculara şans vermediği için böyle bir algı vardır. Ancak Başkan Yavuz bu konuyu açıkladı, “Yarışırken yapamadık” dedi. Ali Ağabeyin söyledikleri de ortada. Demek ki, Yıldız alt yapıyla, gençlerle yakından ilgili. Buradan yola çıktığımızda yapılanma sezonu onunla yürümek akıllıca. Bunu en başta kulübün Başkanı ve en takipçi taraftarı söylüyor.

Ha, bu arada Barış’ın düşüncesini merak edenler olabilir. Söyleyelim, “Kesinlikle devam” diyor. Bir paylaşıma rastladım, idmanları en çok izleyen 7 kişiye sorulmuş, 5’i kalsın, 1’i gitsin demiş, 1’i de çekimser kalmış.

Şerifoğlu’na üzüldüm, Özcan’a sevindim

Dün önce üzücü, sonra sevindirici haberler aldım. Üzücüden başlayayım. Şerif Hasanoğlu antrenörlüğü bırakmış, dolayısıyla Ümit Metin Yıldız’ın ekibinden ayrılmış. Yeni sezon teknik kadrosunda olmayacak. Haberi aldıktan sonra aramayı düşünüyordum ki, o benden çabuk davrandı. Neden, bir sorun mu var diye sorduğumda, “Kesinlikle yok. Metin Hoca ile her gün beraberiz, aramızda bir sıkıntı söz konusu değil. Bir süre dinlenmek istiyorum. Maçlara geleceğim, Metin Hocama destek olacağım” yanıtı verdi.

Karşılıklı helalleştik. Geçen sezonki başarılı performansta önemli katkısı vardı Şerif Hocanın. Ekipten ayrılmasına üzüldüm. Ancak kararına saygı duyuyorum. Hizmetlerine teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Onun ne kadar iyi bir Kocaelisporlu olduğunu biliyorum, görevden ayrılmış olsa da söylediği gibi sıklıkla maçlarımıza gelecek, Metin Hocaya destek olacaktır.

Şerif Hoca’nın yerine teknik ekibe muhtemelen Fikret Özcan katılacak. Bu habere de sevindim. İzmit Belediyespor’da birliktelerdi. Yeniden buluşacaklar. Fikret Hoca daha önce de bir kaz kez Kocaelispor teknik kadrosunda yer almıştı. Sevgili Fikret Hoca kendisini geliştiren, donanımlı bir teknik adam. Yaz dönemi sürekli kurslardaydı. UEFA A diploması sahibi oldu. Teknik ekibe katılmasına sevindim. Hayırlı olsun.