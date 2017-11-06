Pedallar kanser için çevrildi
İzmit Belediyesi tarafından hafta sonları düzenlenen geleneksel bisiklet turunda pedallar kansere dikkat çekmek için çevrildi.
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Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Yahya Kaptan Mahallesi’nde bir araya gelen bisiklet tutkunları burada “ birlikte kanserden daha çok güçlüyüz” şeklinde pankart astıktan sonra tura başladılar. Yaklaşık 5 kilometre pedal çeviren bisiklet severler turlarını Yahya Kaptan’da sonlandırdılar.
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