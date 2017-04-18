Pehlivan taburcu oldu 

Geçen hafta çarşamba günü Kocaeli Büyükşehir binası arkasındaki otopark alanında Yasin Ekinci isimli şahıs tarafından bacağından vurularak yaralanan Körfez Belediyesi eski Başkanı Yunus Pehlivan Hastaneden taburcu edildi.

AMELİYAT DA OLDU

Diz kapağından tek kurşunla vurulan Yunus Pehlivan’ın VM Medikalpark İzmit Hastanesinde ameliyat edildiği, durumunun iyi olduğu açıklandı. 51 yaşında, iki çocuk babası olan Pehlivan, bir süre İstanbul’daki evinde istirahat edecek.

