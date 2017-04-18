Pehlivan taburcu oldu 

AMELİYAT DA OLDU
Diz kapağından tek kurşunla vurulan Yunus Pehlivan’ın VM Medikalpark İzmit Hastanesinde ameliyat edildiği, durumunun iyi olduğu açıklandı. 51 yaşında, iki çocuk babası olan Pehlivan, bir süre İstanbul’daki evinde istirahat edecek.
AMELİYAT DA OLDU
Diz kapağından tek kurşunla vurulan Yunus Pehlivan’ın VM Medikalpark İzmit Hastanesinde ameliyat edildiği, durumunun iyi olduğu açıklandı. 51 yaşında, iki çocuk babası olan Pehlivan, bir süre İstanbul’daki evinde istirahat edecek.
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