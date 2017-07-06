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Pehlivanlarımız Akyazı’da Kırkpınar provası yaptı

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Pehlivanlarımız Akyazı’da Kırkpınar provası yaptı
Bu yıl 55’ncisi düzenlenen Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri 2 Temmuz’da yapıldı.

2017 sezonunun startını Nisan ayında veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Yağlı Güreşçileri, Ramazan ayı süresince müsabakalara ara verdi ancak antrenman programlarını sürdürdü. Mavi-Beyazlı Yağlı Güreşçiler, geçtiğimiz pazar günü Tarihi Kırkpınar öncesi en önemli yağlı güreş organizasyonuna katıldı. Akyazı Akbalık Yağlı güreşlerinde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü pehlivanlar önemli başarılara imza attı.

ÜÇ PEHLİVAN KÜRSÜDE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı sporcuları Tanju Gemici, Ramazan Sarı, Abdülvasi Balta katıldıkları tüm müsabakalardan olduğu gibi Akyazı’dan da dereceyle döndü. Milli takımın ve yağlı güreşin favori isimlerinden Tanju Gemici bu yıl Kırkpınar’da derece elde ederek baş pehlivanlığa yükselmek istiyor. Güçlü fiziği ile rakiplerine korku veren Gemici, başaltı boyunun en iddialı isimlerinden biri olduğunu 55. Akyazı Akbalık güreşlerinde bir kez daha kanıtladı. Gemici, başaltı boyunda üç favori ismi yenerek Kırkpınar kürsüsüne göz kırptı.

GEMİCİ SAKATLANDI

Zorlu geçen çeyrek final müsabakasını kazanan Gemici, yarı finale yükselmeyi başardı. Gemici soyunma odasına girdiği sırada, yere atılan cam şişe, ayak tabanını kesti. Ayağına dikiş atılan Gemici, yarın final müsabakasına çıkamayınca üçüncü oldu. Kırkpınar güreşlerine 10 gün kala bu talihsiz olayın yaşanması Gemici’yi üzdü.  Büyükşehir Kağıtspor’un bir diğer güreşçisi Ramazan Sarı,  Deste Orta boyunda altın madalya kazandı.  Gelecek vaat eden bir diğer güreşçi Abdülvasi Balta ise 656. tarihi Kırkpınar güreşleri öncesi Akyazı güreşlerinde deste küçük boyda üçüncü oldu. 

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