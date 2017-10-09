Pekmez kazanına düşen yaşlı kadın 40 gün sonra öldü

Sungurlu Çadırhöyük köyünde 28 Ağustos’ta meydana gelen olayda Döndü Özçalık (84) adlı kadın, evinin önünde pekmez kaynatırken dengesini kaybederek kaynayan kazana düştü. Yakınları tarafından sırtında yanıklarla ağır yaralanmış şekilde bulunan Özçalık, önce Sungurlu Devlet Hastanesine ardından da Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yanıkları ağır olan Özçalık son olarak sevk edildiği Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Burada tedavi altına alınan Özçalık, 40 gün süren yaşam mücadelesinin ardından dün gece hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Özçalık’ın naaşı, memleketi Sungurlu Çadirhöyük köyüne götürüldü. Öğle namazı sonrasında düzenlenen cenaze töreninin ardından Özçalık’ın naaşı toprağa verildi.