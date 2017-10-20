Pembe Köşk gün yüzüne çıkıyor

Tarihi belgelere dayandırılarak projeleri hazırlanan Köşk asıl haline uygun olarak restore edilecek. İzmit İlçesi, Hacıhasan Mahallesi’nde Sırrı Paşa Konağı’nın alt tarafında yer alan ve “Pembe Köşk” olarak adlandırılan tarihi yapının restorasyon çalışmaları başladı. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun tescillediği yapı aslına uygun olarak restore edilecek. Restorasyon çalışmaları başlayan köşkün elektrik tesisatının sökümü işi tamamlandı. Şantiye güvenliği ve ofis kurulumu gerçekleştirildi.

ORİJİNAL YAPISINA KAVUŞACAK

Büyükşehir Belediyesi bir tarihi binayı daha kente kazandırıyor.Sırrı Paşa Konağı’na komşu olan Pembe Köşk, Yeşil Konak, Yumurtacı Mescidi ve Kapanca Sokak gibi tarihi bir dokunun merkezinde, hemen yanı başında İçkale surlarının bir bölümünün bulunduğu konumuyla restorasyon sonrası Kocaeli halkının hizmetine sunulacak.

BİLİMSEL VERİLERDEN YARARLANILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projeler bilimsel verilerden yararlanılarak oluşturuldu. Arşiv belgeleri araştırılıp, dönem analizleri yapıldı. 19. yüzyıla ait olan Pembe Köşk’ün restorasyon projesi en ince ayrıntılarına kadar hesaplandı. Giyotin pencereli, ikinci katı dışa çıkmalı, eliböğründeli, kat silmeleri saçaklı, ön cephesi süslemeli olan köşk, bu mimari unsurlara dikkat edilerek yeniden restore ediliyor.

CİHANNÜMA TEKRAR YAPILACAK

Tarihi köşk, bir bodrum, iki normal ve bir çatı katından oluşuyor. Yapının projelendirilmesi esnasında yapılan çalışmalar önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Mevcut çatı katının geleneksel İzmit konut mimarisindeki her yan görülebilecek biçimde yapılmış, camlı çatı katının (cihannüma) değiştirilmesiyle bugünkü halini aldığı belirlendi. Bu nedenle orijinali bozularak çatı katına dönüştürülen cihannüma, restorasyonla tekrar gün yüzüne çıkartılacak.

