  • BIST 101.532
  • Altın 141,528
  • Dolar 3,6368
  • Euro 4,1443
  • Kocaeli 26 °C

Pembe Köşk restore edilecek

»
Pembe Köşk restore edilecek
Kocaeli’nin gözde yapılarından olan Pembe Köşk, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sembollerinden biri olan, 19. yüzyıl dönemine ait ismini binasının renginden alan Pembe Köşk’ü yenilemek için kolları sıvadı. Tarihi belgeler ve dönem analizleri ışığında hazırlanan projeler ile Pembe Köşk restore edilip orijinal haliyle Kocaeli’ye tekrar kazandırılacak.

İHALE YAPILDI

Bu kapsamda İzmit İlçesi, Hacıhasan Mahallesi’nde yer alan ve “Pembe Köşk” olarak adlandırılan tarihi yapının restorasyonu için ilk adım atıldı. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun tescillediği yapının aslına uygun şekilde tekrar kente kazandırması için proje hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi köşkün restorasyonunu yapacak firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. İhaleye beş firma teklif verdi. En düşük teklif 737 bin TL ile Arc İnşaat’tan gelirken en yüksek teklifi 916 bin TL ile Vakur Yapı verdi.    

KOCAELİ HALKINA SUNULACAK

Pembe Köşk restorasyon konusunda Kocaeli’nin prestij yapılarından biri haline gelen Sırrı Paşa Konağı’nın komşuluğunda yer alıyor. Yeşil Konak, Yumurtacı Mescidi ve Kapanca Sokak gibi tarihi bir dokunun merkezinde, hemen yanı başında İçkale surlarının bir bölümünün bulunduğu tarihi yapı, bu konumuyla da restorasyon sonrası Kocaeli halkının kullanımına sunulacak.

BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projeler bilimsel verilerden yararlanılarak oluşturuldu. Arşiv belgeleri araştırılıp, dönem analizlerinin yapılarak hazırlandığı projeler ile 19. yüzyıla ait olan Pembe Köşk’ün restoresi en ince ayrıntılarına kadar hesaplandı. Giyotin pencereli, ikinci katı dışa çıkmalı, eliböğründeli, kat silmeleri saçaklı, ön cephesi süslemeli olan köşk, bu mimari unsurlara dikkat edilerek yeniden restore edilecek.

ORJİNAL HALİNİ ALACAK

Tarihi köşk, bir bodrum, iki normal ve bir çatı katından oluşuyor. Restorasyon uygulamasına başlanacak olan yapının projelendirilmesi esnasında yapılan çalışmalar önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Bu çalışmalarda mevcut çatı katının geleneksel İzmit konut mimarisindeki cihannüma katının değiştirilmesiyle bugünkü halini aldığı belirlendi. Bu nedenle orijinali bozularak çatı katına dönüştürülen cihannümanın, yapılacak restorasyonla tekrar gün yüzüne çıkartılması sağlanacak.

Firmalar                          Teklifler

Arc İnşaat                    737 bin TL

Barancan İnşaat                   769 bin TL

Er-Kan İnşaat              835 bin TL

Yemenoğlu Yapı         869 bin TL

Vakur Yapı                   916 bin TL

Bu haber toplam 479 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 2
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ‘Sivas’ı unutmadık, Atatürk devrimlerine sahip çıkacağız’02 Temmuz 2017 Pazar 11:58
  • KESK’ten Gülmen ve Özakça için oturma eylemi02 Temmuz 2017 Pazar 11:20
  • Körfez Kaymakamlığı’nda tadilat çalışması30 Haziran 2017 Cuma 19:24
  • Sivas katliamı için yürüyecekler30 Haziran 2017 Cuma 11:00
  • Modern Hayvan Pazarı'nın tapusu İzmit Belediyesi'nde25 Haziran 2017 Pazar 22:14
  • Mezarlıklara beton yol23 Haziran 2017 Cuma 16:36
  • Dev projenin temeli atıldı23 Haziran 2017 Cuma 15:03
  • KÜV’ün kongresi yapıldı23 Haziran 2017 Cuma 15:00
  • Eskimeyen dostluk23 Haziran 2017 Cuma 15:00
  • Mehmet Çoban’ın geleneksel iftarları başladı23 Haziran 2017 Cuma 15:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti