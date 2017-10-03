Pendik Belediyesi'nin çalışanı Kocaeli'de gözaltına alındı

İstanbul merkezli; Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize illeri olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerine Organize polisi tarafından baskın yapıldı. 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

KOCAELİ'DE 1 GÖZALTI

İstanbul Pendik Belediyesi'nde çalışan K.F. isimli bir harita mühendisi Derince'de ikamet ettiği için Kocaeli'de gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kerim YAVUZ