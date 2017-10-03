Pendik Belediyesi'nin çalışanı Kocaeli'de gözaltına alındı
Bu sabah saatlerinde belediye çalışanlarına yönelik yapılan ByLock operasyonunda Kocaeli'de 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan harita mühendisinin Pendik Belediyesi'nde çalıştığı, Kocaeli'de ikamet ettiği öğrenildi.
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İstanbul merkezli; Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize illeri olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerine Organize polisi tarafından baskın yapıldı. 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
KOCAELİ'DE 1 GÖZALTI
İstanbul Pendik Belediyesi'nde çalışan K.F. isimli bir harita mühendisi Derince'de ikamet ettiği için Kocaeli'de gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kerim YAVUZ
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