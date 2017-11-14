Perihan Bağdatlıoğlu Taş vefat etti
Başiskele Yuvacık Serdar Mahallesi No:15 D:4’de oturan Burhanettin Taş’ın eşi Perihan Bağdatlıoğlu Taş (67) göğüs kanseri nedeniyle vefat etti.
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4 çocuk annesi olan Perihan Bağdatlıoğlu Taş’ın cenazesi, Fevziye Camii’nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Etiketler : Perihan Bağdatlıoğlu Taş, vefat
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