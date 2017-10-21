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Perihan Gürelsu vefat etti

Perihan Gürelsu vefat etti

İzmit Kemalpaşa Mahallesi eski Hamam Sokak No.15/2 adresinde ikamet eden Çanakkale Gazisi Ali Gürelsu’nun 5 çocuğundan biri ve bekar olan Perihan Gürelsu (81) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

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Cenazesi Fevziye Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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