Perilay Su: “Kocaeli’yi hiç unutmayacağım”

1977 Mısır doğumlu. Annesi Türk. Melez. 4 çocuk annesi. 7 yıldır Dubai’de yaşıyordu. Ancak oğlunun Kocaeli’de üniversite kazanması sebebiyle ilimize geldi. 2 yıldır Kocaeli’de yaşıyor. Mansoura Üniversitesi Klinik Psikoloji Danışmanlık mezunu olup yaşam koçluğu yapıyor. "Kocaeli'yi hiç unutmayacağım" diyor.



Çiğdem Armağan





Kocaeli’nin en şikâyetçi olduğunuz yanı nedir?

Kocaeli’de en çok şikâyet ettiğim şey yoğun trafikten çok, dolmuş şoförlerinin tavır ve davranışları. Çok ilgisiz ve duyarsızlar. Vatandaşlarla olan ilgileri çok kontrolsüz.

Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Kocaeli’den henüz uzak kalmadım. Şu an memleketimden uzaktayım. Kocaeli bana burada sahip çıkıyor. Ama biliyorum ki Kocaeli’den gittiğimde burayı ve burada edindiğim dostlarımı çok özleyeceğim. Kocaeli’yi hiç unutamayacağım.

‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Nereye gidersem gideyim Maşukiye’de piknik yapmanın tadına ve orada yediğim alabalığının lezzetine varamam diye düşünüyorum

Kocaeli’de öğle yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Öğlen yemeklerimi genelde MEG ev yemeklerinde veya çoban, katık dönerde yiyorum. Kahvemi ise Kahve Köşkü'nde içiyorum. Çok kaliteli ve nezih bir mekan.

Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Evet evimin yakınında bulunan kuaförüme giderim.

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Genelde AVM’lerde bulunan mağazalardan alışveriş yaparım. Her şey daha düzenli ve kaliteli oluyor.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Süper marketlerden alışverişi yaparım. Et, tavuk, sebze ve meyvelerin hepsini oradan alırım.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Yok.

Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

Sinemaya gidiyorum. 41 Burda AVM’de Cinemaximum Sinemaları ve Symbol AVM’nin sinema salonlarını beğeniyorum.

Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Piknik için Maşukiye, Bahçecik ve Yuvacık’ı tercih ederim.

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekân var mı?

Genelde evimde ailemle yaptığımız kahvaltıları daha çok severim. Kendi ellerimle hazırlarım.

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Zenka Lahmacun ve Kalyoncular Ekmek Fırını. Pide ise Sofram Pide.

Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Söğüt ağacı Pastaneleri

Bar, gece kulübü ve benzer mekânlara gidiyor musunuz?

Hayır gitmiyorum.

İlimizde son yıllarda çok sayıda kafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Evet Acısu’da bulunan Kahve Köşkü'ne giderim.

Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Kahve Köşkü'nün bütün personeli.

Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekâna gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Genelde oğlum ve kızımla birlikte sahilde olan mekânlara gideriz. Balık yemeği severim yanında meyve suyu sipariş ederim. Müzik olmasa da olur.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

Kocaeli’ye hizmet veren her belediye başkanı unutulmazdır bence. Şehri çok güzelleştirmişler.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Evet Kocaeli’de devlet veya özel hastanelerinin hepsi çok başarılı ve memnunum.

Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Daha çok gençlere yönelik projeler yapmak isterdim. Oğlum bilgisayar mühendisliği okuyor. Bu sene bitirecek. O ve onun gibiler için iş projeleri üretirdim. Ayrıca anneannemin yaşlılığını göremedim. Huzurevi açmak isterdim.

Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

İzmit Merkez’de olsun isterdim. İzmit’in çarşısı çok güzel.

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Arkadaşlarımla sahilde kahve içip, sohbet ederek atarım.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Daha fazla kitap sergileri ve halk festivalleri yapılabilir.

Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Kocaelispor’u takip ederim ve eskisi gibi tekrar zirvede olacağını düşünüyorum. Yeşil siyah renklerini de çok seviyorum

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Gazete Özgür Kocaeli. Televizyon ise TV 41.