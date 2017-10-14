Periler 2’de 2 peşinde

SAAT 14.00’TE BAŞLAYACAK

İzmit Belediyespor lige Yalova VİP farklı galibiyetiyle başlayıp dikkatleri çekmişti. Mavi-Beyazlılar ikinci sınavına yarın çıkacak, Mersin Büyükşehir Belediye Gelişim’e konuk olacak. Mersin açılışı mağlubiyetle yapmıştı. Teknik sorumlu Erkan Metin, lige çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, Mersin’den de mutlu dönmek istediklerini söyledi. Mersin Edip Burhan Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.