Periler 2’de 2 peşinde
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde ilk maçını kazanan İzmit Belediyespor bugün karşılaşacağı Mersin Büyükşehir Belediye Gelişim’i yenerek 2’de 2 yapmak istiyor.
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SAAT 14.00’TE BAŞLAYACAK
İzmit Belediyespor lige Yalova VİP farklı galibiyetiyle başlayıp dikkatleri çekmişti. Mavi-Beyazlılar ikinci sınavına yarın çıkacak, Mersin Büyükşehir Belediye Gelişim’e konuk olacak. Mersin açılışı mağlubiyetle yapmıştı. Teknik sorumlu Erkan Metin, lige çok iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, Mersin’den de mutlu dönmek istediklerini söyledi. Mersin Edip Burhan Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.
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Etiketler : İzmit Belediyespor
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