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Periler 2’nci yarıya başlıyor

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Periler 2’nci yarıya başlıyor
İlimizi 1.Lig’de temsil eden İzmit Belediyespor iki haftalık devre tatilinin ardından ikinci yarıya yarın başlıyor.

Periler Atatürk Spor Salonu’nda TED Ankara Kolejliler ile karşı karşıya gelecek. Maç saati 15.30 olarak belirlendi. Temsilcimiz Başkentteki maçı 59-54 kazanmıştı. Takımın başarılı antrenörü Erkan Metin, ilk kez yer aldığı ligin ilk yarısında iyi işler çıkardıklarını belirterek, “Play-Off yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İkinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı ikinci yarıya yarın TED Ankara Koleji maçıyla başlayacak.  
 

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