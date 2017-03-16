Periler, 5 hafta sonra galip geldi: 65-59

EDİRNESPOR’U YENDİ
Ligin ilk yarısındaki performansından çok uzak olan, son 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Mavi -Beyazlı ekip, 7’nci sıraya kadar geriledi, Play-off yarışında da eskisi kadar rahat değildi. Önceki akşam İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Edirnespor’u konuk eden temsilcimiz, ilk periyotu 19-13, devreyi de 36-28 önde tamamladı. Gülizar’ın sakatlığı nedeni ile oynamadığı maçta temsilcimiz, rakibine 65-59 üstünlük sağladı, Play-Off yarışında iddiasını devam ettirdi.
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