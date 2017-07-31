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Periler 7 Ağustos’ta sezonu açacak

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Periler 7 Ağustos’ta sezonu açacak
Geçen sezon ilk kez yer aldığı 1.Lig’de Play-Off oynama başarısı gösteren İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı, yeni sezon öncesinde kadroda büyük değişime gitmiş, gençleşmişti.

6 oyuncuyla yollarını ayıran Mavi-Beyazlılar yine 6 ismi kadrosuna dahil etti. Mavi-Beyazlılar yeni sezonun ilk çalışmasını 7 ağustos Pazartesi günü yapacak. Atatürk Spor Salonu’nda sabah kuvvet, akşam ise top çalışması yapılacak. Temsilcimiz bayrama kadar hazırlıklarını Atatürk Spor Salonu7nda devam ettirecek. Kısa süreli bayram izninin ardından Periler 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek turnuvada boy gösterecek.

İzmit Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenecek turnuvaya katılacak takımlar henüz belli değil. İzmit Belediyespor yeni sezonun ilk resmi maçlarını Türkiye Kupası’nda oynayacak. Kupa maçlarının 24 Eylül’de başlayacağı öğrenildi. Henüz kesin olmamakla birlikte lig de eylülün son haftasında start alacak. Bu sezon ligde 18 takım yer alıyor. İlk 8 Play-Off’a kalacak, 4 takım düşecek. 2.Lig’den 2 takım yukarıya çıkacak. Bir sezon sonra lig 16 takımla oynanacak ve bu sayı sabitlenecek. İzmit Belediyespor antrenörü Erkan Metin, öncelikli hedeflerinin yine Play-Off olduğunu, Süper Lig’i sonuna kadar zorlamak istediklerini söyledi.

 

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