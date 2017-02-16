Periler, Anadolu Üniversitesi’ni geçti: 75-48

Bayanlar Basketbol 1.Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, hafta içi mesaisinde önceki akşam Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile karşılaştı.

İlk yarıyı 41-30 önde geçer Mavi-Beyazlı ekip, maçtan da 75-48 galip ayrıldı.

25’İNCİ MAÇTA 19’UNCU GALİBİYET

Ligde 25.hafta maçında Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni konuk eden İzmit Belediyespor, kazanıp, Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak istiyordu. Maçın ilk periyodunda çok büyük çekişme vardı, Temsilcimiz bu periyodu 21-19 önde bitirdi. Devreyi 41-30 önde geçen Mavi-Beyazlı ekip, üçüncü ve dördüncü periyotlarda farkı giderek açtı, salondan 27 sayı farkla galip ayrıldı.

CUMARTESİ ANKARA DEPLASMANINDA

Anadolu Üniversitesi galibiyeti ile Play-Off hattında çok rahatlayan İzmit Belediyespor, ligde 26. hafta maçında Ankara deplasmanında sınav verecek. Ankara Orman Gençlik ile karşılaşacak olan Periler, yarın Ankara’ya gidecek, kampa girecek. Ankara Sait Zarifoğlu Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma 14.00’de başlayacak.

