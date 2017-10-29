Periler coştu: 60-84
İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı, dün ligin zayıf takımlarından Onduspor deplasmanında kolay bir galibiyet elde etti.
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Maça hızlı başlayan Mavi-Beyazlılar ilk 10 dakikayı 37-17 gibi farklı üstünlükle geçti. İkinci periyotta karşılıklı basketler vardı. İlk yarı54-35 bitti. Üçüncü çeyrekte temsilcimiz farkı biraz daha açtı. 30.dakika 72-45 geçildi. Periler son çeyrekte temposunu biraz düşürdü. Mücadele 84-60 sona erdi. 4’ncü maçında 3’ncü galibiyetini alan temsilcimiz ligde 4’ncü sırada yer aldı. İzmit Belediyespor bu hafta cumartesi günü evinde Elazığ Özel İdare ile karşılaşacak.
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