Periler coştu: 60-84

Maça hızlı başlayan Mavi-Beyazlılar ilk 10 dakikayı 37-17 gibi farklı üstünlükle geçti. İkinci periyotta karşılıklı basketler vardı. İlk yarı54-35 bitti. Üçüncü çeyrekte temsilcimiz farkı biraz daha açtı. 30.dakika 72-45 geçildi. Periler son çeyrekte temposunu biraz düşürdü. Mücadele 84-60 sona erdi. 4’ncü maçında 3’ncü galibiyetini alan temsilcimiz ligde 4’ncü sırada yer aldı. İzmit Belediyespor bu hafta cumartesi günü evinde Elazığ Özel İdare ile karşılaşacak.

