Periler, cuma günü oynuyor

Bayanlar Basketbol 1.Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, son maçında sahasında Bodrum Kırçiçeği’ne uzatmada mağlup olmuştu.

Mavi-Beyazlı ekip, cuma günü Balıkesir Güre Belediyespor ile ligde 18’inci maçını oynayacak.

GÜRE BELEDİYESPOR İLE KARŞILAŞACAK

Basketbol Federasyonu, bu haftaki maçların tümünü yılbaşı nedeniyle yarına aldı. Mavi-Beyazlı ekip, cuma günkü maç için yarın sabah 07.00’de otobüsle yola çıkacak, Balıkesir’de Rezone Health Oxygen Otel’de kampa girecek. Teknik Sorumlu Erkan Metin, Ligde ikinci sırada yer alan güçlü rakibi karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Geçen hafta hasta olduğu için forma giyemeyen Selvin de, yarınki maçta takımdaki yerini alabilecek.

