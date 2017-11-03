Periler Elazığ İl Özel İdare’yi ağırlıyor
Ligi iyi bir başlangıç yapan, 4 maçın üçüncü kazanarak kendisine 3’üncü sırada yer bulan İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı, günü kendisi gibi 7 puanı bulunan Elazığ İl Özel İdare maçıyla geçirecek.
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Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak. Evindeki iki maçın birini kazanıp diğerini kaybeden Mavi-Beyazlı ekibimizin yarınki güçlü rakibi karşısında taraftar desteğine çok ihtiyacı olacak. Teknik sorumlu Erkan Metin, kendileri gibi zirve mücadelesi veren bir rakiple oynayacaklarını, zorlu mücadeleden galip ayrılmak istediklerini söyledi.
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Etiketler : Periler, Elazığ İl Özel İdare
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