Periler ezdi geçti: 88-67
İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı, lige fırtına gibi bir giriş yaptı.
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Önceki gün Atatürk Spor Salonu'nda Caner Yıllar yönetimindeki Yalova VİP’i konuk eden Mavi-Beyazlılar baştan sona üstün bir oyun ortaya koydular. Maçın ilk çeyreğini 28-19 önde geçen Periler devreyi de 52-42 üstün bitirdi. Üçünce çeyrekte İzmit Belediyespor farklı daha da açtı. 30.dakika 73-53 bitti.
EBRU 21 SAYI ÜRETTİ
Son 10 dakikada karşılıklı basketler geldi. Periler salondan 21 sayı farkla 88-67 galip ayrılarak daha ilk haftadan rakiplerine gözdağı verdi. Mavi-Beyazlı ekipte 21 sayıyla kaptan Ebru Tosun en skorer isim oldu. ABD’li Jasmon 19, Deniz Doğan ise 18 sayı üretti. Temsilcimiz ikinci maçını pazar günü Mersin’de Mersin Gelişim ile oynayacak.
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Etiketler : İzmit Belediyespor, periler, bayan basketbol takımı
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