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Periler, farklı kazandı: 98-74

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Periler, farklı kazandı: 98-74
Bayanlar Basketbol 1.Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, hafta içi mesaisinde Orduspor’u konuk etti.

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Mavi-Beyazlı ekip, rakibini 24 sayı fark attı, salondan 98-74 galip ayrıldı.

İLK YARI 12 SAYI ÖNDE

Ligde 22.maçına çıkan İzmit Belediyespor, kendisi gibi Play-Off hesapları yapan Orduspor karşısında çok rahat bir galibiyet aldı. İlk periyotu İzmit Belediyespor, 21-15 önde bitirdi. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren İzmit Belediyesporlu kızlar, devreyi 48-30 önde tamamladı. Deniz Doğan’ın bulduğu sayılarla farkı açan, üçüncü periyotu 76-52 önde geçen Periler, son periyotta farkı 24 sayıya çıkardı, karşılaşmayı 98-74 gibi farklı bir skorla kazandı.

DENİZ DOĞAN 23, WHİTNEY 21 SAYI ATTI

 Mavi-Beyazlı ekipte Deniz Doğan 23, Amerikalı oyuncu Whitney de 21 sayı ile skora çok önemli katkı sağladı.  Temsilcimizde, Gülizar sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamadı. İzmit Belediyespor 23. hafta maçında yarın İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda İstanbulgücüspor ile saat 13.00’te karşılaşacak.

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