Periler için haydi salona

Hafta başında detaylı olarak konu etmiştim. İzmit Belediyespor bayan basketbol takımını kast ederek, “Bu takımın peşinden gidilir” demiştim. Federasyon kupasında fırtına gibi esen, zorlu rakipleri geçerek adını finallere yazdıran Periler, zorlu lig mücadelesine bugün başlıyor. İlk rakip içimizden biri Caner Yıllar’ın takımı Yalova VİP. Periler ilk kez yer aldığı 1.Lig’de geçen sezon Play-Off’a kalarak önemli bir iş başarmışlardı. Bu sezon kadroyu büyük ölçüde değiştirip, gençleştirdiler. Çok daha enerjik bir takım oluşumu sağlandı.

NEDEN OLMASIN?

Düşünün Antalya’daki kupa maçlarında Amerikalısız oynamalarına rağmen zorlu rakipleri dize getirdiler. Bu ligde Amerikalı oyuncunun ne kadar önemli olduğunu yazmama gerek yok sanıyorum. Amerikalı oyuncunun katılımıyla temsilcimizin gücü çok iyi bir noktaya gelecektir. Kuşkusuz bizden kat kat fazla bütçeli takımlar var. Üstelik 18 takımdan sadece 2 takım Süper Lig’e çıkacak. Baktığımızda zor gibi gözüküyor ama olmayacak bir iş de değil. Takım belli bir yola girer, havasını bulursa, İzmit Belediye Başkanı Nevzat doğan, Süper Lig hedefi için desteğini arttıracaktır.

YÜREKTEN BAŞARILAR

İlk yıl tecrübeydi, inşallah bu yıl hedef yakalanır. Önümüzdeki sezon İzmit’te Fener’i, G.Saray’ı izlemek istiyoruz, bizim de artık en üst ligde takımımız olsun diyenleri bu sezon Perilerin yanında olmaya devam ediyorum. Özellikle bugün sezonun açılış maçında Atatürk Spor Salonu tribünlerini mümkün olduğunca dolu ve coşkulu görmek istiyorum. Son anda bir işim çıkmazsa, ben de maçta olacağım. Perilere yeni sezon için yürekten başarı diliyor, bu yolun sonu Süper lig olsun diyorum. Maçın başlama saatinin 17.00 olduğunu da hatırlatıyorum.

Kaybedene yazık olurdu

Çarşamba akşamı Süper Lig’de güzel maç olur düşüncesiyle tam bir Emre Kurtoğlu, Melih Ahmet hayranı olan sevgili Cenk Lüleci ile birlikte Derbent Stadı’nın yolunu tutuk. Ligin iki iddialı takımı Nusretiye ile Güneşspor karşı karşıya geliyordu. Bir süre girişte aracın içinden izledik maçı, sonra Hasan Cebeci Ağabeyin davetiyle içeriye girdik. Nusretiyespor Başkanı Besim Kaya, Köseköy’den Cengiz Akbaş, Balaban Değirmen Kapı Merket’in sabihi Orhan Özdemir ve Hocaların Hocası Necip Öztaş bir yandan sohbet ederken, diğer yandan maça baktık. Tribünlerde hatırı sayılır futbol sever vardı. Çoğu doğal olarak Nusretiyeliydi.

NUSRETİYE İLK YARI KOPARTABİLİRDİ

İlk yarıda topa basan, organize atak yapan ev sahibi olmasına rağmen golü atan konuk takım oldu. Güneşspor kalecisi önemdi kurtarışlar yaptı, Nusretiyesporlular biraz da dikkatsizdi. Devre biterken orta sahada sanıyorum hakeme laf söylediğinden olsa gerek Kocaelispor’dan da tanıdığımız Güneşsporlu Atilla ikinci sarıdan atıldı. İkinci yarıda Nusretiye bir kişi eksik rakibini sahasına hapseder maçı çevirir beklentisi vardı. Ancak öyle olmadı. 10 kişi kalan Güneşspor kalabalık adamla savunma güvenliğini ön plana alınca Nusretiye açık bulamadı.

10 KİŞİ KALMAK, GÜNEŞ’E YARADI

Son 20 dakikaya kadar skorda değişiklik olmadı. 70. Dakikada ceza alanının hemen dışından kazanılan serbest atışta topun başına gelen Eray, eşitlik golünü getirdiyse de, Nusretiye daha fazlasını yapamadı. Son anlarda Sinan’ın kaleciyle karşı karşıya kaçırdığı net fırsat maçın kader anıydı. Genç kadrosuyla Güneşspor uzun süre 10 kişi olmasına rağmen oyun disiplinini elden bırakmadı ve 1 puana adeta söktü aldı. Nusretiye ilk yarıda maçı kopartabilirdi. Rakibin eksik kalması, onlar için avantaj değil, dezavantaj oldu. Yani, 10 kişi kalmaz Güneşspor’a yaradı. Kaybedene yazık olurdu, bence beraberlik maçın hakkıydı.

Bizim amatörler çok şanslı

İlki yapıldığında büyük yankı uyandırmıştı. Bir kere olur, devamı gelmez dendi. İkincisi, üçüncüsü derken, dördüncüsü geldi. Evet, ASKF’nin bana göre Türkiye’ye örnek projesi Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın dördüncüsü için 500’ü aşkın kişinin yer alacağı Kocaeli kafilesi bu gece yarısı otobüslerle Antalya’ya gidecek. 3 gün süreli organizasyona Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 11 ilçenin belediye başkanları, muhtarlar, taban birlikleri başkanları ile birlikte amatör kulüplerin başkanları katılacak.

ENERJİ DEPOLAYACAKLAR

Aslında gerek Başkan Murat Aydın, gerekse yönetimde basın sözcülüğünü üstlenen sevgili Mustafa Salman kardeşim çok ısrar ettiler, “Bizimle ol” dediler. Benim de niyetim vardı ancak programım uymadı. Orada olamayacağım için üzgünüm. İlk yıl gitmiş, amatör spor ailesiyle çok güzel 3 gün geçirmiştim. Her yıl gitmeyi çok isterim ama sonuçta gazetede belli sorumluluklarımız var. Hadi deyince gidemiyorsunuz. Nasip artık inşallah beşinciye giderim. Adı üstünde amatörler. Çileyi çeken insanlar. Onca yorgunluk içerisinde 3 gün güneyde 5 yıldızlı bir otelde hem tatil yapıp, hem kaynaşmak iyi gelecek. İhtiyaç duydukları enerjiyi depolayacaklar.

KARAOSMANOĞLU VE AYDIN

Bir kez daha altını çizeyim. Herkesin düşüncesine saygı duymakla birlikte ben ASKF’nin Başkanlar Kurulu organizasyonunu önemsiyorum, çok faydalı bir hizmet olduğundan da hiçbir kuşkum yok. Bu doğrultuda organizasyonu düzenleyen ASKF’ kutluyor, tüm destek verenlere teşekkür ediyorum. Amatörleri çok seven ve destek veren bir Büyükşehir Belediye Başkanımız, hizmet çıtasını her geçen gün yükselten, başkalarının hayal edemediğini gerçekleştiren projeleriyle Türkiye’ye örnek olan bir ASKF Başkanımız var. Ne mutlu bu ildeki amatör kulüplere. Çok şanslılar, çok.

Bu değişiklik iyi oldu

BAL’da sezona iyi başlayan temsilcilerimizden biri Başiskele Doğantepe. Evindeki beraberliğin ardından, derbiyi farklı kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Sonuçta ciddi bir maliyetli kadro kuruldu, beklenti yüksek. Başkan Ertan Demirhan ile yönetimin büyük emekleri var. Dileriz karşılığını alırlar. Golsüz biten ilk maç sonunda köşemde Doğantepe’nin iç saha maçlarını ölçüleri küçük Ömer Halisdemir Stadı yerine, normal ölçülerdeki Başiskele’de oynaması gerektiğini, bunun takımın menfaatine olacağını yazmıştım. Sadece benim değil, otoritelerin genel düşüncesi bu yöndeydi.

Ancak hafta başı baktığımızda Kestel maçının yine Ömer Halisdemir Stadı’na verildiğini gördük, doğal olarak şaşırdık. Ancak dün gelen haberle “İşte bu” dedik. Ne oyduysa oldu maçın yeri değişti. Başiskele yerine 17 Ağustos Stadı tercih edilmiş. Malum 17 Ağustos doğal çim zeminli. Geçen haftaki maçtan memnun kalmış olacaklar ki, orayı tercih etmişler. Bence çok iyi yapmışlar. Bugün oynanacak maça saha değişiminden dolayı bence önemli bir avantajla çıkacaklar. İnşallah kazanıp yollarına devam ederler.