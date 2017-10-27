Periler için kolay lokma

İlk 3 maçta 2 galibiyet alan Mavi-Beyazlıların henüz kazanamayan rakibi karşısında işi çok zor olmayacak. Durugöl Spor Salonu’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. Takımın teknik sorumlusu Erkan Metin, rakibi hafife almak gibi bir hataya düşmeyeceklerini, kazanıp dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.