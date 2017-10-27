Periler için kolay lokma
İzmit Belediyespor bayan basketbol takımı, 47'üncü hafta mücadelesinde yarın Orduspor’a konuk olacak.
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İlk 3 maçta 2 galibiyet alan Mavi-Beyazlıların henüz kazanamayan rakibi karşısında işi çok zor olmayacak. Durugöl Spor Salonu’ndaki maç saat 14.00’te başlayacak. Takımın teknik sorumlusu Erkan Metin, rakibi hafife almak gibi bir hataya düşmeyeceklerini, kazanıp dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
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