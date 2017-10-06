Periler ilk sınava çıkıyor

Mavi-Beyazlılar uzun yıllar ilimizde Brisaspor ve Büyükşehir Kağıtspor’un antrenörlüğünü yapan Caner Yıllar’ın çalıştırdığı Yalova VİP’i konuk edecek. Atatürk Spor Salonu’ndaki maç saat 17.00’de başlayacak. Geçen sezon Play-Off oynayan kadroyu büyük ölçüde değiştiren, gençleştiren temsilcimiz Türkiye Kupası’nda finallere kalmanın moraliyle lige galibiyetle başlamak istiyor. Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Periler’in ilk maçını İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın da izlemesi bekleniyor. Başkan Erdoğan Şentürk, basketbol severleri maça davet etti.