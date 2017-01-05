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Periler, ilk yarıda son maçına çıkıyor

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Periler, ilk yarıda son maçına çıkıyor
Bayanlar Basketbol 1.Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, ligin ilk yarısında son maçını sahasında Kastamonu Ferko Ilgazspor ile karşılaşacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda ki karşılaşma 18.00’de başlayacak.

GALİBİYETLE BİTİRMEK İSTİYOR

Bu sezon ilk kez yer aldığı kandırlar Basketbol 1.Lig’de Play-Off yarışı yapan, sezona da çok iyi başlayan İzmit Belediyespor, 19’uncu maçında sahasında Kastamonu Ilgazspor ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısının son maçında taraftarına galibiyet hediye etmek isteyen Mavi-Beyazlı ekip, ligin ilk yarısına mutlu girmek istiyor.

SON İKİ MAÇINDA MAĞLUP OLDU

Son iki maçında Bodrum Kırçiçeği ile Güre Belediyespor’a mağlup olan İzmit Belediyespor, ligde 14’üncü galibiyetini almak istiyor. Teknik Sorumlu Erkan Metin, Play-Off yarışındaki yerleri sağlamlaştırmak için yarın akşamki maçı mutlak kazanmak istediklerini söyledi.

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