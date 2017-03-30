Periler, İzmir’den üzgün döndü: 87-76

Bayanlar Basketbol 1.Lig’inde mücadele eden İzmit Belediyespor, hafta içi mesaisinde İzmir Urlaspor’a konuk oldu. Play-Off’a çıkmayı garantileyen Periler, salondan 87-76 mağlup ayrıldı.

OYUNA ORTAK OLAMADIK

İzmir 12 Eylül Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya ev sahibi takım iyi başladı, ilk periyotu da 29-22 önde geçti. İkinci yarıda farkı açan ev sahibi ekip, devreyi 53-31 önde kapattı. Maçta oyuna hiç ortak olamayan Mavi-Beyazlı ekip, son periyotta farkı biraz olsun eritti, maçtan 11 sayı farkla mağlup ayrıldı. Ligde 12’inci yenilgisini alan temsilcimiz cumartesi İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Samsun 55 Gençlik takımını konuk edecek. Lig sonuncusu olan Samsun temsilcisi ile oynanacak maçın başlama saati 15.30 olarak açıklandı.