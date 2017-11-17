Periler, Kastamonu’da

Son iki haftayı yenilgiyle geçirip ikincilikten 7’nciliğe gerileyen Mavi-Beyazlılar yarınki maçla birlikte yeniden yükselişe geçmek istiyor. Teknik sorumlu Erkan Metin şanssız yenilgiden aldıklarını ancak gereken dersi çıkardıklarını söyledi. Metin, “Kastamonu’dan mutlu döneceğiz” iddiasında bulundu. Kastamonu Hüsnü Tandoğan Spor Salonu’nda oynanacak maçın başlama saati 17.00 olarak belirlendi.